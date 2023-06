Ferrari, fucilata-Vasseur su Carlos Sainz: "Il contratto? Non è la priorità"

28 giugno 2023 a

a

a

Frederic Vasseur ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui ha fatto il punto della situazione generale e parlato anche del rinnovo dei due piloti. Partendo dai progressi mostrati dalla Ferrari in Canada, il team manager ovviamente auspica che siano solo l’inizio: “Abbiamo fatto passi in avanti, avevamo chiaro dal primo giorno che cosa non andasse su questa macchina, veloce in qualifica, sul giro singolo, ma difficile da portare in gara”.

Charles Leclerc, clamoroso "vaffa" al box Ferrari: il rifiuto in gara che cambia tutto

“Mai pensato neanche per un secondo di mollare - ha aggiunto - non era un problema di potenziale, ma di come sfruttarlo. A Montreal giravamo sui ritmi di Verstappen. È chiaro che non basta, i prossimi circuiti ci diranno molto”. Per quanto riguarda i piloti, Carlos Sainz è uscito allo scoperto e ha dichiarato di voler restare anche dopo il 2024, ma i negoziati per il rinnovo non sono ancora iniziati: “Mancano 18 mesi alla scadenza, lo stesso vale per Charles. In questo momento introdurre l’argomento rinnovo sarebbe una distrazione, l’ho detto ai loro manager un paio di settimane fa”.

Ferrari, il meccanico che ha evitato un disastro: terrore nei box. E lui... | Guarda

“La priorità - ha sottolineato Vasseur - è che i piloti collaborino per sviluppare la macchina. Poi durante l’estate, o dopo, inizieremo a parlarne. Rischio di perderli? C’è sempre. Sono entrambi attratti dal progetto, vogliono restare e vincere. Ma dobbiamo ragionare da squadra e maturare in ogni area. Parlare oggi soltanto di piloti sarebbe sbagliato per i passi in avanti che dobbiamo fare come team”.