Rafa Leao, ansia Milan: "Lo Sporting Lisbona chiede 45 milioni"

Nuovo colpo di scena per Rafa Leao e il contenzioso che coinvolge Sporting Lisbona e Lille. L'esterno offensivo del Milan aveva rinnovato con i rossoneri fino al 2028 a 5 milioni netti d’ingaggio più importanti bonus (con tanto di maxi-clausola da 175 milioni attivabile solo durante il mercato estivo, in una finestra di 15 giorni, per tutelare il Diavolo nel caso di assalto da parte dei top club europei).

Nel pacchetto, l'ultimo lascito di Paolo Maldini e Ricky Massara prima di venire licenziati in tronco dal patron americano Gerry Cardinale, secondo le voci indiscrete era compresa anche la soluzione all'annosa querelle tra le due ex squadre di Leao, legata al suo trasferimento dal Portogallo alla Francia avvenuto nel 2018. Ora però si sarebbe tutto riaperto.

Lo Sporting, squadra in cui Rafa è cresciuto, hanno sì ricevuto dal Lille i 19 milioni di euro pattuiti come "indennizzo" per il vecchio trasferimento, ma ora ne chiederebbero di più. Molti di più, per l'esattezza ben 45 milioni. "Lo Sporting - si legge in una nota del club biancoverde - ha ricevuto dal Lille un compenso pari a 19.670.443,70 euro. Il trasferimento è stato effettuato spontaneamente per azione unilaterale del club francese, senza alcun accordo preventivo con lo Sporting, che però continua a chiedere al Lilla il pagamento di un risarcimento dell'importo minimo di 45.292.516,00 euro, nell'ambito della risoluzione unilaterale del contratto di lavoro".

Cosa possa comportare per il Milan il nuovo sviluppo della guerra franco-portoghese in tribunale, non è ancora chiaro visti gli stretti rapporti che legano i rossoneri al Lille (controllati dal fondo Elliott, che è ancora coinvolto nella proprietà del Milan in virtù del vendor loan (un prestito) di 600 milioni a RedBird decisivo nell'acquisizione del club nell'estate di un anno fa.