Inter, la beffa sul mercato dalla Spagna: quale affare è saltato

Ore calde per l'Inter sul fronte calciomercato. Nel giorno della firma ufficiale dell'attaccante francese Marcus Thuram, figlio d'arte arrivato da svincolato dal Borussia Moenchengladbach, l'amministratore delegato Beppe Marotta deve incassare la prima "beffa": dalla Spagna, infatti, e precisamente dal quotidiano Marca, arriva la notizia secondo cui Cesar Azpilicueta, esterno destro difensivo in uscita dal Chelsea, andrà all'Atletico Madrid. Azpilicueta, giocatore di grande esperienza internazionale e di personalità, era inseguito da giorni dai nerazzurri, che contavano di puntellare la difesa di Simone Inzaghi che rimarrà orfana di Skriniar. Non solo, tatticamente Azpilicueta poteva essere anche il sostituto ideale dell'olandese Dumfries, uno dei possibili partenti per fare cassa.

A proposito di cessioni, dopo il grande e inatteso gelo di venerdì, è lo stesso ad Marotta a confermare come si sia riaperta la trattativa con l'Al Nassr per Marcelo Brozovovic. La società dell'Arabia Saudita avrebbe deciso di alzare l'offerta da presentare all'Inter per il cartellino del giocatore, avvicinandosi ai 23 milioni richiesti dai nerazzurri che poi investirebbero tutto su Davide Frattesi, mezzala del Sassuolo. Su Romelu Lukaku, poi, il Chelsea, secondo le parole di Marotta, "deve valutare se potrà far parte o meno del nuovo progetto tecnico".

Per Onana, infine, ancora non è arrivata al club nerazzurro alcuna offerta ufficiale. Sembra intanto vicino il rinnovo di Samir Handanovic, il secondo del portiere camerunense che era arrivato a scadenza. Il 38enne sloveno resterà forse per fare da chioccia agli eventuali sostituti di Onana, che vedono il georgiano del Valencia Mamardashvili o l'ucraino dello Shakhtar Trubin, entrambi giovanissimi, in pole.