Mourinho, colpaccio a centrocampo: 4 nomi da Champions per la Roma

Se il nome di Davide Frattesi piace, ma c’è da battere la concorrenza di Milan e Inter, la Roma guarda anche ad altri nomi. Come scrive il Corriere dello Sport, i giallorossi tengono in considerazione anche il nome di Daichi Kamada. Il ventiseienne si è svincolato dall'Eintracht Francoforte proprio come il suo amico N'Dicka, e se sembrava a un passo dal Milan (abbordato dal vecchio d.s. Paolo Maldini), adesso è alla ricerca della miglior opportunità. Il giapponese ha le caratteristiche per spingere nella fase offensiva, ma anche per abbassarsi e impostare il gioco. E Mou, ora che è svincolato, lo prenderebbe a prescindere dall'affare Frattesi.

L'altra alternativa al ventitreenne di Fidene è Renato Sanches, sebbene la sua cronaca infortuni preoccupi un po' tecnico e società. Negli ultimi tre anni il portoghese — gestito da Jorge Mendes (l’agente di Cristiano Ronaldo) — si è fermato tante volte per problemi muscolari: visti i tanti stop dell'ultima parte di stagione, per la Roma forse sarebbe un azzardo di troppo. Resta comunque in corsa anche per i buoni rapporti con il Psg con il quale Pinto potrebbe intavolare una trattative in stile Wijnaldum, quindi con il prestito con diritto di riscatto e la partecipazione all'ingaggio del giocatore.

Si pensa a Sabitzer, dalla Premier offerto Van de Beek

Tra le altre alternative c'è anche Sabitzer, vecchio pallino della Roma che non ha trovato fortuna allo United ed è stato rispedito al Bayern Monaco. Dalla Premier, infine, è stato offerto Donny Van de Beek, ma non solo ai giallorossi: il suo entourage lo vuole piazzare dopo un'esperienza non certo felice allo United, la Roma è stata presa in considerazione ma la pista non è proprio calda.