Juve sul mercato, il jolly Giuntoli per Allegri: il nome per il dopo Chiesa

06 luglio 2023

a

a

Non basta Timothy Weah, proveniente dal Lilla. La Juve del nuovo d.t. Cristiano Giuntoli guarda a destra e dopo il suo ingaggio continua a valutare diversi esterni: da Emil Holm dello Spezia a Timothy Castagne del Leicester, fino al campione del mondo Nahuel Molina dell’Atletico. Ma il d.t. Giuntoli e il d.s. Giovanni Manna, in questo momento concentrati sullo sfoltimento della rosa, in particolare Zakaria, Arthur, McKennie, inseguono anche un’ala offensiva in grado di trasformare il 3-5-2 di base in un 3-4-3, come riporta La Gazzetta dello Sport.

Juve, in Spagna piacciono i nomi di Luiz Henrique e Rodri Sanchez

Alla Continassa sono alla ricerca di un mancino tecnico e abile nel dribbling. Il preferito è Domenico Berardi del Sassuolo, corteggiato a più riprese tanto da Giuntoli ai tempi del Napoli, quanto dai dirigenti bianconeri negli ultimi anni. Una trattativa ancora non c’è, ma il fantasista della Nazionale è apprezzato per tanti motivi. A partire dall’abitudine a segnare e sfornare assist (13 reti e 7 passaggi decisivi nel 2022-23). Ma da Siviglia, sponda Betis, spuntano altri due talenti seguiti dalla Juve. Uno è il 22enne brasiliano Luiz Henrique, a segno anche contro la Roma e già nel mirino del Napoli. E l’altro è il 23enne spagnolo Rodri Sanchez.

Come gioca Luiz Henrique

Le qualità tecniche di Luiz Henrique non sono in discussione. Se nella sua prima stagione europea ha fatto vedere di essere ancora un po’ acerbo nella finalizzazione, e questo è un problema che dovrà essere affinato, dato che alla Juve serve una punta più che un esterno che serva assist (ruolo dei laterali di centrocampo, come appunto Weah). Il suo ruolo ideale è quello dell’ala destra, dove può rientrare e andare al tiro col mancino. È un attaccante molto duttile, che può essere impegnato quasi in ogni ruolo del fronte offensivo.