Ivan Zazzaroni, "il Milanolo": cosa rischia il Milan

La strategia del Milan di Furlani e Moncada incuriosisce molto il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, che nel suo editoriale parla di un “qualcosa di rivoluzionario ma anche altamente rischioso”. La sua sensazione è che i nomi associati ai rossoneri — Pulisic, Musah, Kamada, Scamacca, Fresneda, Reijnders e Chukwueze — rendano il Diavolo un Sassuolo “anabolizzato”, ovvero una big che punta sul trading, l’acquisto di giovani talentuosi, il cui costo supera raramente i 25 milioni, da valorizzare e eventualmente rivendere a prezzo raddoppiato dopo una o più stagioni. L’erede di Ivan Gazidis, Giorgio Furlani, 44 anni, ex Lehman Brothers, Silver Point Capital e Apollo, è un manager di notevole valore, peraltro tifosissimo del Milan (dalla nascita) e profondamente anti-interista.

I rossoneri sono coordinati in questo mercato da Geoffrey Moncada, 37 anni, due più di Giovanni Manna, diesse della Juve, è uno specialista dello scouting. Mentre Giorgio Furlani, 44 anni, ex Lehman Brothers, Silver Point Capital e Apollo, “è un manager di notevole valore, peraltro tifosissimo del Milan (dalla nascita) “e profondamente anti-interista”, lo definisce Zazzaroni. “I due stanno rispettando fedelmente le indicazioni di Gerry Cardinale, che non deve aver considerato i rischi che un progetto del genere comporta”, il commento di Zazzaroni.

Ma se il progetto rossonero in stile Sassuolo, vede il d.s. Carnevali fare le sue cose senza la pressione mediatica, né tifosa, il Milan è “una nobile del calcio mondiale, il più conosciuto all’estero, ha una tifoseria eccezionale e presentissima e l’obbligo di puntare al titolo sportivo — conclude — Apprezzo le buone intenzioni del nuovo management demaldinizzato, provo tuttavia a metterlo in guardia sui possibili effetti di una campagna anomala per un top club, ancorché attenta ai contenuti tecnici”.