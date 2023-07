Cuadrado, tifosi dell'Inter in rivolta? Interviene il dirigente: clamoroso, la promessa

18 luglio 2023 a

Juan Cuadrado all’Inter è la mossa estiva che ha lasciato tutti sorpresi. Dopo il mancato rinnovo con la Juve, il 35enne colombiano è stato convinto da Beppe Marotta e giocherà per un anno a 2,5 milioni netti con la maglia nerazzurra. Un'operazione condotta segretamente in queste settimane dal procuratore Alessandro Lucci per assecondare la volontà del calciatore. Cuadrado infatti ha rifiutato le ricche offerte arabe, voleva una big continentale, e l'Inter rispondeva a questi requisiti. Il desiderio di dimostrare alla Juve di essersi sbagliata a ‘rottamarlo' è stato dunque superiore al senso di attaccamento e appartenenza ai colori bianconeri.

Tra tanti giocatori della Juventus, Cuadrado non era esattamente tra i più simpatici ai tifosi dell'Inter: nelle sentitissime partite giocate contro i bianconeri, il colombiano era sempre tra i più accesi in campo, con atteggiamenti ritenuti spesso provocatori e antisportivi dai sostenitori nerazzurri. Nell’ultima semifinale di Coppa Italia, quella di andata allo Stadium terminata 1-1, il colombiano si era reso protagonista di un diverbio contro Romelu Lukaku: ironia della sorte, potrebbero ritrovarsi di fronte a maglie invertite. Il raduno dei sostenitori nerazzurri non è sfociato in contestazione (c'era uno striscione pronto ad essere srotolato, ma non è avvenuto) per il pronto intervento dell'Inter, che ha mandato a parlare coi tifosi lo Slo, ovvero il Supporter Liaison Officer. Si tratta di una persona della società addetta proprio a curare i rapporti con la tifoseria.

Lo Slo assicura i tifosi nerazzurri: presto incontro vis-a-vis con Cuadrado

Tale Slo ha spiegato ai presenti le motivazioni tecniche, tattiche ed economiche dell'operazione, che sono state comprese da chi ascoltava, ma soprattutto – racconta la Gazzetta dello Sport – ha assicurato ai tifosi che potranno avere un incontro con Cuadrado prima dell'inizio della stagione: un faccia a faccia in cui spiegheranno al colombiano cosa significa indossare la maglia nerazzurra e le differenze con la Juventus. La garanzia di poter incontrare Cuadrado è stato il punto decisivo per far sciogliere il raduno e dare il via libera al suo arrivo all'Inter: nessuna protesta e ‘digestione' del colombiano in corso.