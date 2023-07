Sofia Goggia all'Elba, bikini e... Con chi l'hanno beccata in hotel

Roberto Tortora 24 luglio 2023 a

Dalle nevi al mare, ecco una versione inedita di Sofia Goggia: niente più sci, ma un bel bikini scuro. E, soprattutto, non è da sola, ma con Massimo Giletti sul traghetto che qualche giorno fa li ha portati a Portoferraio, sull’Isola d’Elba. I due ormai fanno coppia fissa da qualche mese e si son fatti fotografare insieme sull’isola. Base all’Hotel Desirèe di Spartaia.

Ripresa anche da Tuttonotizie.eu, la campionessa di sci ha mostrato le foto della sua vacanza, alla scoperta di un’isola dall’atmosfera quasi lunare, ovviamente nei suoi punti naturalistici all’interno e non certo sulle spiagge. L’Isola d’Elba ogni anno diventa meta irresistibile per i turisti che adorano immergersi nelle sue acque cristalline e turchesi, ma non solo. Anche i paesaggi naturalistici riescono a lasciare puntualmente tutti senza fiato grazie ai percorsi di trekking alla scoperta della flora e della fauna

La lovestory tra il conduttore e l’atleta è ormai uscita alla luce del sole, dopo alcuni mesi di gossip. Un mese fa i due sono stati fotografati insieme nella piscina di un noto hotel romano. Gli scatti, pubblicati su Chi, li avevano mostrati molto uniti anche se senza effusioni pubbliche, perché i due forse ben sapevano che potevano essere ripresi. Il giornalista, 61 anni, e la campionessa di sci, 30, si sono rilassati al sole, intervallando la tintarella con dei lunghi bagni rinfrescanti in piscina. Giletti ha mostrato anche un fisico niente male. A un certo punto, però, sono rientrati in hotel e, dopo un paio d'ore, sono usciti separati. Lui è andato via con la scorta, poi è toccato a lei, nella sua macchina e in direzione di Verona, dove aveva da poco iniziato la preparazione atletica.