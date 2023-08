Lukaku scaricato dalla Juve? L'ultima pista: dove può finire il belga

11 agosto 2023 a

AAA numero 9 cercasi. Meglio se alto, muscoloso, bulimico di gol. Mai come in questa pazza estate il centravanti vecchio stampo è diventato il pezzo più ricercato e, quindi, più pregiato del calciomercato. Mezza Europa ne è alla disperata ricerca e chi ha già in rosa il classico centrattacco da area di rigore se lo tiene ben stretto. È il caso del Napoli (Osimhen il cui procuratore sta trattando con De Laurentiis il prolungamento di contratto), del City (il pantagruelico Haaland), del Barcellona (Lewandowski) o dello stesso Milan (Giroud). Merce rara, il centravanti, a tal punto che la caccia grossa prosegue sino a questi giorni pre-ferragostani quando manca poco al via dei più importanti campionati del continente.

È di ieri la notizia che il Bayern Monaco, ovvero uno dei club economicamente più floridi d’Europa, ha finalmente chiuso l’inseguimento al 30enne Harry Kane, (213 gol in Premier) strappato al Tottenham per la rotonda cifra di 100 milioni di euro. Manca solo il sì del giocatore, atteso nelle prossime ore. Gli Spurs, avuta certezza dell’affare, busseranno subito alla porta del Chelsea per il cartellino di Pinocchio Lukaku (30) che la Juventus, o meglio Allegri, insegue ma che, dopo la sollevazione dei tifosi, difficilmente finirà a Torino dove (per fortuna) dovrebbe restare Vlahovic. Affannosa la ricerca del numero 9 ideale anche per Inter e Roma: il primo nome per un centravanti di peso resta quello di Arnautovic (34) il cui cartellino appartiene al Bologna che lo mollerebbe per una cifra congrua (15 milioni). «Alla sua età giusto che Arna valuti certe offerte di un top club», ha commentato a sorpresa Thiago Motta. La Roma, sentita la quotazione alta, si è subito tirata indietro puntando su Duvan Zapata che l’Atalanta è disposta a cedere. Ma non in prestito come pretende il club orobico.

L’Inter sarebbe ben lieta di riavere Arnautovic dopo anni (l’austriaco 18enne era in rosa ai tempi del Triplete con Mourinho pur giocando solo 55 minuti nell’intera stagione) ma la sparata del Bologna per mollare il talentuoso centrattacco è stata giudicata anche da Marotta e Ausilio alta. Sul loro taccuino ci sono sempre Folarin Balogun (22) dell’Arsenal e Mehdi Taremi (31) del Porto. Ma sono entrambe alternative da 25-30 milioni. Nel frattempo, l’Atletico Madrid ha tolto dal mercato Alvaro Morata (30), un altro numero 9 inseguito dalla stessa Intere da mezza serie A. «Serve a noi», ha chiosato Diego Simeone.

Altri spiccioli di mercato, pur non alla casella “centravanti ariete”: il Milan si è liberato di Junior Messias (32), ceduto al Genoa per 3 milioni mentre la Juventus ha fatto cassa mollando al Monaco il centrocampista Zakaria (26) per la notevole cifra di 20 milioni. La Fiorentina ha il nuovo portiere: ufficiale l’arrivo dall’Hertha Berlino di Oliver Christensen (24) che ha firmato col club gigliato un contratto fino al 2028. Tegola, invece per Ancelotti: Thibaut Courtois (31) ha rimediato la lacerazione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Starà fuori a lungo. Lo sostituirà lo svincolato De Gea?