Inter-Monza, "c'è stato un incidente". Clamoroso: slitta la partita?

C’è grande attesa a San Siro per l’esordio stagionale dell’Inter di Simone Inzaghi. Il Monza di Raffaele Palladino sta però rischiando di far slittare l’inizio dell’incontro, previsto per le 20.45. Stando a quanto riportato da Sky Sport, la squadra brianzola è rimasta bloccata in autostrada: non è ancora arrivata allo stadio di Milano a causa di un incidente che si è verificato nel tratto Cormano-Sesto.

Non è quindi escluso che il calcio d’inizio possa slittare di qualche minuto. Per quanto riguarda le formazioni, l’Inter dovrà fare sicuramente a meno dell’infortunato Acerbi: al suo posto al centro della difesa giocherà De Vrij. A centrocampo Mkhitaryan dovrebbe avere la meglio su Frattesi, mentre in attacco il nuovo acquisto Thuram affiancherà Lautaro Martinez. Per quanto riguarda il Monza, il dubbio principale di Palladino è in attacco: dovrebbe giocare dal primo minuto Maric, con Dany Mota in panchina.

Nel frattempo il calciomercato rimane sempre aperto e potrebbe regalare sorprese, non per forza positive, almeno per quanto riguarda l’Inter. In Francia l’Equipe scrive che i sauditi dell’Al Ahli potrebbero virare su Calhanoglu se non dovessero riuscire a concludere la trattativa con il Psg per Verratti. Il turco è un elemento fondamentale del centrocampo nerazzurro: una sua eventuale partenza sarebbe molto pesante, soprattutto a campionato già iniziato.