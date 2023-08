Psg, il big italiano fatto fuori: "Con me non giocherai mai"

30 agosto 2023 a

Alta tensione al Paris Saint-Germain. Per Marco Verratti l'avventura si può considerare chiusa. Basta pensare agli zero minuti in campo dall'inizio della stagione. Il centrocampista italiano infatti non rientra nei piani del nuovo allenatore Luis Enrique. A confermarlo le parole che lo stesso tecnico. Stando a quanto scrive Le Parisien, Enrique non ci sarebbe andato per il sottile arrivando a dire a Verratti: "Tu con me non giocherai mai".

Una chiusura totale, dunque, espressa tra l'altro dinanzi al ds del Psg Luis Campos che non a caso sta lavorando per trovare una sistemazione a Verratti, ormai uno dei veterani della squadra. Secondo la stampa francese il futuro del calciatore pescarese dovrebbe essere con la maglia dell'Al-Arabi, in Qatar, con il trasferimento che dovrebbe essere finalizzato nei prossimi giorni.

Intanto c'è chi farebbe carte false per il Psg. Si tratta di Randal Kolo Muani. Lo stesso attaccante francese è uscito ieri sera allo scoperto, dichiarando ai media tedeschi di voler firmare col Psg: "Ho informato anche la dirigenza, spero e mi auguro che l'Eintracht accetti l'offerta rendendo questo trasferimento possibile". Secondo RMC Sport, il giocatore - la cui uscita non è certo piaciuta al club tedesco - avrebbe anche deciso di non presentarsi stamane agli allenamenti. La trattativa, però, è ferma: l'Eintracht chiede 100 milioni, il Psg ne offre 70 più bonus