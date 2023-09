MotoGP, Pecco Bagnaia torna in pista dopo l'incidente di Barcellona

07 settembre 2023 a

Dopo tanta paura è arrivato finalmente un sorriso. Pecco Bagnaia , pilota MotoGP della Ducati , ha infatti ricevuto l' ok dai medici : sarà regolarmente in pista per le prove libere del GP di San Marino a Misano Adriatico di questo fine settimana. La decisione è arrivata a soli quattro giorni di distanza dal terribile incidente di Barcellona. Il pilota dopo le prime curve aveva perso il controllo della sua Ducati volando in aria e ricadendo a terra tra le moto che arrivavano alle sue spalle. Ma sorprendentemente Bagnaia non ha riportato alcuna frattura.

“ Sto abbastanza bene - ha dichiarato il pilota ai microfoni di Sky Sport 24 - è stato un tour de force fino a qui, abbiamo fatto un lavoro incredibile per essere qui a Misano, sono molto fortunato sotto tutti i punti di vista, anche perché sono seguito da persone fantastiche. Devo ringraziare in primis Alpinestars, perché mi hanno salvato in una situazione molto complicata. Sono qui per provare a correre, vediamo come andrà ”.

L'incidente ormai è alle spalle e il pensiero del pilota è solo per il GP del prossimo fine settimana. “Sarà un weekend in cui dovrò stringere i denti, - ha spiegato Bagnaia - non sono molto a posto, ma ci proviamo. Ci ho già provato due anni fa sempre qui a Misano dopo una frattura alla tibia, ci ho provato l'anno scorso a Portimao ea Jerez dopo una brutta situazione alla spalla, ci riproveremo anche questa volta ”.