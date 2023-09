Luciano Spalletti, fuori Tonali con l'Ucraina: perché lo ha escluso

12 settembre 2023 a

L'Italia di Luciano Spalletti dovrà rinunciare a Sandro Tonali per il match che la Nazionale disputerà contro l'Ucraina. Il centrocampista del Newcastle non sarà in campo nell'ex stadio di San Siro. Ma non figura nemmeno nella lista dei convocati del commissario tecnico toscano. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il motivo dell'esclusione sarebbe un problema di tipo muscolare. Un disturbo che potrebbe inficiare il debutto in Champions. Ironia della sorte proprio contro il Milan, sua ex squadra.

Quella dell'ex rossonero non è però l'unica assenza forzata. Spalletti sarà infatti costretto a optare per alcuni cambi nella squadra che sarà schierata con il tridente (4-3-3). Oltre a Federico Chiesa e Lorenzo Pellegrini - rientrati nei rispettivi club prima della partita contro la Macedonia del Nord - anche Matteo Politano e Gianluca Mancini hanno abbandonato il ritiro di Coverciano, fermati da affaticamenti di natura muscolare, L’ennesima disavventura che complica ulteriormente i piani di Spalletti, già stravolti dal deludente pareggio di Skopje.

Ecco perché sono previste alcune novità in tutti i reparti. Tra i pali confermato ancora Gigio Donnarumma, che il ct ha difeso in conferenza stampa. Scalvini o Casale completeranno il reparto difensivo. Barella o Pessina in mediana. Cambia l'attacco dove, con Immobile e Zaccagni, dovrebbe esserci il nuovo numero 10 azzurro Giacomo Raspadori.

Di seguito la probabile formazione che sfiderà l'Ucraina.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo Scalvini, Bastoni, Dimarco; Pessina, Cristante, Frattesi; Raspadori, Immobile, Zaccagni