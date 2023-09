Leonardo Bonucci, guerra alla Juve: causa in tribunale, "a chi darò i soldi del risarcimento"

12 settembre 2023 a

Guai in vista per la Juventus. Dopo i processi in tribunale della scorsa stagione - con i 15 punti di penalizzazione inflitti - e il recentissimo caso doping che ha coinvolto Paul Pogba, arriva un'altra gatta da pelare per la dirigenza bianconera. Stando a quanto riportato da Fanpage.it, l'ex capitano Leonardo Bonucci ha fatto causa alla Vecchia Signora chiedendo anche un cospicuo risarcimento danni. Il motivo? Il calciatore - ora passato ai tedeschi dell'Union Berlino - lamenta la mancanza di adeguate condizioni di allenamento e di preparazione durante il ritiro estivo. Oltre che un danno professione e di immagine inflitto alla sua persona.

Bonucci è infatti stato costretto a effettuare degli allenamenti serali in orari differenti rispetto a quelli dei compagni. E non ha mai incontrato lo staff tecnico. Inoltre non ha avuto accesso alla palestra, alla piscina, al ristorante del centro sportivo della Juventus. Il difensore sostiene di essersi sentito abbandonato ulteriormente quando non ha visto il suo nome nell'elenco dei convocati.

L'ex capitano della Nazionale ha fatto sapere che l'eventuale risarcimento sarebbe donato a Neuroland, un'associazione che sostiene le famiglie dei bambini ricoverati nel reparto di neurochirurgia pediatrica dell'Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino e Live Onlus.

