Inter-Milan, "gli ultimi derby persi?": il nervo scoperto di Pioli

Cresce l’attesa per il derby della Madonnina. Il Milan spera di cancellare il ricordo degli ultimi quattro derby persi: un bilancio pesante, un trend da invertire il prima possibile sfruttando l’entusiasmo delle prime giornate di campionato. “A me non interessa niente degli ultimi derby persi - ha dichiarato Stefano Pioli - mi interessa solo quello di domani. Altrimenti potremmo dire che due anni fa noi abbiamo vinto lo scudetto e loro no”.

“Mi interessa - ha aggiunto il tecnico rossonero - domani vedere dentro alla partita delle soluzioni per trovare il nostro gioco. Sono sicuro che nessuno dei miei sta pensando ai derby dell'anno scorso e credo sia la mentalità giusta: l'abbiamo preparata bene. Ho notato molta attenzione nella preparazione della partita, ma anche serenità. Soprattutto da parte dei nuovi: non so se perché non conoscono cosa troveranno domani, ma in ogni caso questo mi piace. Sono sereni e sorridenti e questo è il modo migliore per affrontare questa gara”.

L’Inter delle prime giornate è parsa a tratti straripante, con la difesa del Milan che potrebbe essere parecchio sotto pressione: “Preoccupati bisogna esserlo sempre, perché qualsiasi avversario è forte. Loro hanno tenuto testa alla squadra campione d'Europa l'anno scorso, ma noi andremo in campo per mettere la qualità e fare meglio di loro".