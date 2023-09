Serie A sotto choc: l'ex Samp, "tumore al cervello". Come l'ha scoperto

16 settembre 2023 a

L'ex calciatore della Sampdoria Junior Tavares ha un tumore al cervello. Secondo quanto riportato dai media brasiliani, infatti, il giocatore - attualmente in forza al Ponte Preta - da tempo avvertiva dolori e formicolio dopo ogni colpo di testa. La situazione avrebbe allarmato i medici della squadra tanto da spingerli a svolgere ulteriori accertamenti che hanno poi fatto luce sulla vicenda. Il 27enne è stato portato all'ospedale Pontifícia Universidade Catolica di Campinas per sottoporsi alle cure del caso. Poi è stato dimesso, anche se non è ancora da escludere l'intervento chirurgico.

Cresciuto nelle giovanili Gremio, Junior Tavares si è messo in mostra ad alti livelli con il San Paolo, la sua squadra del cuore. Nel 2018 il trasferimento in prestito con diritto di riscatto alla Sampdoria. Ma in maglia blucerchiata disputerà solo tre partite di campionato, per poi tornare alla base e trasferirsi in Portogallo al Portimonense. A seguire il ritorno in Brasile, al Recife, il passaggio al Nautico e al Ponte Preta (Serie B brasiliana).

La squadra più importante della sua carriera - il San Paolo - si affida a Twitter per esprimere la vicinanza al calciatore: "Il San Paolo FC esprime la sua solidarietà e spera nella guarigione di Junior Tavares, ex giocatore del Tricolor, ricoverato mercoledì scorso a causa di un tumore alla testa. Forza Junior Tavares, siamo con te”.