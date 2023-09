Ferrari, Lapo Elkann "annienta" Leclerc: parole pesanti

18 settembre 2023 a

Lapo Elkann è tornato a farsi sentire per quanto concerne la Formula 1. A Singapore la Ferrari è riuscita a spezzare quella che ormai sembrava essere a tutti gli effetti una maledizione: una “rossa” non tagliava il traguardo davanti a tutti da oltre un anno. Merito di Carlos Sainz, la cui strategia si è rivelata vincente: offrendo il Drs a Norris è riuscito a tenere a distanza le Mercedes fino alla fine.

“Che bello vedere la Scuderia Ferrari lì dove merita. Oggi un fantastico Carlos”, ha twittato Lapo Elkann, che invece non ha menzionato Charles Leclerc. Per quest’ultimo è un periodo difficile e avaro di soddisfazioni: a causa di un errore al box si è ritrovato invischiato nel traffico e non ha potuto lottare per il podio. Anche John Elkann, presidente della Ferrari, ha espresso la sua soddisfazione per il successo di Sainz: “Siamo molto felici per la vittoria di oggi. Congratulazioni a tutta la squadra Ferrari in pista e a Maranello, a partire da Carlos che è stato velocissimo tutto il weekend”.

Frederic Vasseur ha quindi potuto commentare la sua prima vittoria da team principal della Ferrai: “Sono orgoglioso di quanto la squadra ha fatto in questo weekend, tutti i ragazzi sono stati bravissimi. Sapevamo di essere progrediti ma qui a Singapore siamo riusciti a massimizzare interamente il potenziale delle SF-23 grazie anche al gran lavoro fatto a Maranello. Carlos è stato autore di una corsa magistrale nella quale è sembrato avere sempre la situazione sotto controllo, anche negli ultimi giri quando è stato così intelligente da offrire il DRS a Norris, per difendersi da Russell”.