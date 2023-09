Serie A, salta la prima panchina: esonerato Zanetti dall'Empoli

19 settembre 2023 a

Pronti e via ed è già saltata la prima panchina di Serie A. Questa volta il malcapitato è Paolo Zanetti, l'ormai ex allenatore dell'Empoli. La decisione è maturata dopo l'incredibile 7 a 0 inflitto alla sua squadra dalla Roma di José Mourinho che, per conquistare i primi tre punti del suo campionato, non ha fatto prigionieri. La sconfitta dell'Olimpico non è stato l'unico campanello d'allarme per il club di Fabrizio Corsi. Nelle prime quattro giornate di questo inizio di stagione, i toscani non hanno ancora collezionato alcun punto. Ma il dato più allarmante è quello dei marcatori: nessun gol segnato contro i 12 subiti.

Zanetti era alla guida dell'Empoli dal 6 giugno 2022, quando siglò un accordo biennale con i toscani. Nella prima stagione sotto la presidenza di Corsi, raggiunse la salvezza con tre giornate di anticipo, grazie al pareggio per 1-1 contro la Sampdoria - poi retrocessa - allo stadio Luigi Ferraris. A fine stagione era arrivato il rinnovo di contratto fino al 2025 con un anno con opzione per un’ulteriore stagione.

Come riporta Sky Sport, al suo posto dovrebbe tornare Aurelio Andreazzoli. Salvo sorprese, si ripartirà dunque dal 4-3-1-2, modulo preferito del nuovo allenatore, che torna in Toscana per la terza volta. Un’alternativa può essere il 4-2-3-1 visto che l’Empoli ha preso tanti esterni: al campo l’ultima parola. Manca solo l'annuncio ufficiale, ma la decisione è stata presa.