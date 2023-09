Lazio salvata al 95' da Provedel: il colpo di testa che beffa l'Atletico Madrid

19 settembre 2023 a

a

a

La Lazio riagguanta l'Atletico Madrid all'ultimo respiro. All'Olimpico si chiude sull'1-1 la sfida valida per la prima giornata della fase a gironi, con la squadra di Sarri capace di trovare il pareggio al quinto minuto di recupero con il portiere Provedel, a segno con un colpo di testa, su assist di Luis Alberto. La formazione del grande ex Diego Simeone si era portata in avanti nel primo tempo con il gol di Barrios, con la complicità di una deviazione di Kamada, al 29'.