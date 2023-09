Andrè Onana, come gode l'Inter: non solo la papera, tutte le cifre (impietose)

21 settembre 2023 a

Autore di una grande stagione con la maglia dell’Inter, in estate André Onana ha detto addio per passare al Manchester United. Ma l’inizio di stagione in Inghilterra non è stato proprio idilliaco, come dimostra il grave errore nella sfida di Champions contro il Bayer Monaco. L'ex portiere dell’Inter, infatti, si è fatto scivolare sotto i guantoni un pallone all'apparenza innocuo tirato da Leroy Sané verso la porta degli inglesi. Resosi conto dell'erroraccio, non il primo in questa stagione, il camerunense si è accasciato sul prato dell'Allianz Arena: è stato l'1-0 per i bavaresi, che poi hanno raddoppiato dopo 4 minuti con Gnabry. Alla fine la sfida è finita con un pirotecnico 4-3 per i tedeschi, primi solitari nel Gruppo A dato il pari per 1-1 tra Galatasaray e Copenaghen.

Onana, cleen sheet solo contro gli Wolves in Premier poi 10 gol subiti

Insomma per il 27enne Onana non è un momento facile e in Inghilterra c’è già chi ha iniziato a criticarlo, dopo i 50 milioni spesi dallo United per lui in estate. Nelle prime cinque partite della Premier League, Onana è riuscito a mantenere inviolata la propria porta soltanto nel successo all'esordio contro il Wolverhampton, mentre nelle altre quattro partite ha subìto 10 gol. E i Red Devils sono partiti piuttosto male: 11esimi, staccati già di 9 punti dal City capolista. Soltanto altre due squadre in campionato hanno incassato più reti di lui in questo avvio, il Burnley e i Wolves.

Quante critiche per Onana! E c’è chi rimpiange De Gea…

Tra le principali critiche dei tifosi dello United, il fatto che nel passaggio dallo svincolato David de Gea al camerunense non ci sia stato un miglioramento. C'è già chi rimpiange lo spagnolo, che pure nei 12 anni trascorsi a Manchester si era beccato la sua dose di contestazioni.