Leao, ultimi mesi al Milan? "90 milioni": chi lo porta via dall'Italia

Leao ha deluso contro il Newcastle, ma resta indubbiamente uno degli uomini più importanti della rosa del Milan. Ha rinnovato alla fine di scorsa stagione fino al 30 giugno 2028 a 5,1 milioni netti più bonus, ma resta comunque un oggetto del desiderio per numerosi top club europei. A tal proposito, stando a quanto riferisce ‘Todofichajes.com’, il talento lusitano sarebbe nel radar di Real Madrid e Liverpool. Sia i Blancos che i Reds di recente hanno detto addio a profili a profili come Karim Benzema e Roberto Firmino. E Mohamed Salah resta nel mirino di club dell’Arabia Saudita, e non è escluso che, se non a gennaio, potrebbe partire l’anno prossimo.

Spagnoli e inglesi, dunque, vorrebbero intervenire sul fronte mercato dalla trequarti in giù. Ma Leao non costa meno di 90 milioni di euro. Il Milan di base considera l’ex Lille incedibile, ma di fronte a un’offerta così sostanziosa potrebbe rivedere i suoi piani. Real Madrid e Liverpool ci pensano. Il portoghese, che partirà titolare anche contro il Verona, ha deluso contro il Newcastle ma, curiosità, è stato nominato Mvp del match. Una scelta che non ha apprezzato, rifiutando inizialmente la decisione della Uefa e chiedendo, insieme ad altri calciatori lì presenti, che fosse cambiata. Così ha rivelato La Gazzetta dello Sport. Ma solo dopo un lungo conciliabolo con i dirigenti del Milan, il numero 10 si è convinto a presentarsi per ritirare quel premio che comunque credeva di non meritare.