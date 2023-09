Juve, retroscena: caos alla Continassa, così Allegri ha "incendiato" lo spogliatoio

25 settembre 2023 a

Un k.o. a sorpresa e che fa male, quello arrivato sabato a Sassuolo. Un 4-2 dettato dagli errori per la Juve, in particolare quelli di Szczesny e di Gatti. Ma non solo loro due, sono tanti gli errori individuali per una squadra che sembra non poter mai abbassare la tensione per rendere al massimo.

Proprio su questo aspetto si è focalizzato domenica Max Allegri alla Continassa, in occasione della ripresa. Martedì sera arriva allo Stadium il Lecce (terzo in classifica e sopra i bianconeri di un punto) e il tecnico toscano ha voluto tenere a rapporto la squadra in presenza del suo staff: zero toni alti, solo un confronto. Con lo scopo di analizzare gli errori fatti. Nessun rimprovero, naturalmente, ma c’è necessità di rimettersi subito in carreggiata nonostante la partita in arrivo non sia delle più facili.

Insomma, con il Lecce è vietato fallire. Servirà una partita di alta concentrazione. Anche perché c'è un quarto posto almeno da raggiungere per tornare in Europa, dopo i numerosi alti e bassi nelle prestazioni. Con il Lecce si opterà per il turnover e per un undici fresco. Gli osservati speciale sono ovviamente Gatti, Szczęsny e lo stesso Vlahovic: nella seduta odierna si farà il punto della condizione fisica dei vari singoli. Senza il serbo, chi spera in una maglia dal 1' sono Milik e Kean, con Fagioli quasi certo di partire dall'inizio al fianco di Rabiot e Locatelli, gli insostituibili del centrocampo.