La Fiorentina travolge il Cagliari: terzo posto agganciato, sardi ultimi

Si conferma in grande crescita la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che infila la quarta vittoria nelle prime sette giornate e raggiunge al terzo posto Napoli e Juventus. I Viola danno la sensazione di non essere fuori luogo in questa posizione di classifica: il 3-0 inflitto al Cagliari certifica le ambizioni della squadra, che gioca bene e ha pure tanti calciatori intercambiabili. Tra le big impegnate in Europa è forse quella più in forma: nelle cinque partite disputate nelle ultime due settimane sono arrivate quattro vittorie e due pareggi.

Difficile da commentare la partita del Cagliari perché non è mai iniziata, almeno non come l’aveva pensata Claudio Ranieri. Dopo neanche tre minuti la Fiorentina ha trovato il vantaggio con Nico Gonzalez: l’argentino sta salendo di livello, come dimostrano i due gol consecutivi che ha segnato. Al 21’ è poi arrivato anche il raddoppio, con l’autogol di Dossena che ha messo ancora più in discesa la partita per la Fiorentina. Nella ripresa i Viola hanno anche gestito le energie, con Italiano che ha dato ampio fondo alla sua panchina.

Nel finale è arrivato anche il 3-0 a firma di Nzola, che era entrato al posto di Beltran. Per l’angolano si è trattato del primo gol tanto atteso con la Fiorentina. Per il Cagliari è invece arrivato il primo momento difficile della stagione: nelle ultime tre partite ha subito 8 gol ed è inchiodato all’ultimo posto con soli 2 punti. La buona notizia per i sardi è che al momento ci sono altre tre squadre che stanno avendo le stesse difficoltà e che nulla è compromesso: servirà ritrovare spirito e gamba per muovere la classifica.