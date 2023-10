Inter rimontata a San Siro: Zirkzee risponde a Lautaro, Bologna ammazza-grandi

07 ottobre 2023 a

Un pareggio che fa male, quello rimediato dall’Inter a San Siro contro il Bologna. Alla vigilia si sapeva che non sarebbe stata una partita facile, ma i nerazzurri possono rammaricarsi per le modalità con cui si è arrivati al 2-2. Dopo neanche 15 minuti gli uomini di Simone Inzaghi erano già avanti due due gol e sembravano avviati verso una facile vittoria: a sbloccare la gara era stato Acerbi sugli sviluppi di calcio d’angolo, mentre il raddoppio porta la firma di Lautaro Martinez.

L’argentino ha confermato il momento di forma strepitoso e ha segnato un gol da campione: una botta da fuori area che ha tramortito Skorupski. Nonostante il tremendo uno-due, il Bologna non ha mollato, consapevole dei tanti minuti ancora da giocare, ed è stato premiato da un episodio: un contatto in area di rigore è stato sanzionato con il tiro dagli undici metri, che Orsolini ha convertito con un brivido. Sommer ha infatti intuito la conclusione ma non è riuscito a evitare che si infilasse alle sue spalle. A inizio ripresa il Bologna è poi stato bravo a colpire per il pareggio alla prima occasione.

Ferguson ha lanciato Zirkzee che ha poi portato a spasso tutta la difesa nerazzurra: prima ha fintato lo scarico per il compagno accorrente a sinistra, poi ha lasciato partire una conclusione molto precisa che ha spiazzato Sommer sul primo palo. L’Inter ha reagito e ha cercato in tutti i modi di tornare davanti, ma il Bologna ha retto bene, confermando di essere una squadra molto tosta da affrontare. Finora gli uomini di Thiago Motta hanno perso soltanto contro il Milan, pareggiando con Juve, Napoli e Inter e subendo appena 6 gol in 8 giornate.