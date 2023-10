Fabrizio Corona ad Avanti Popolo, "scommesse e gay: i nomi dei calciatori". Altre bombe

16 ottobre 2023 a

a

a

"Porterò tutte le prove dell'inchiesta del calcio scommesse". Lo ha annunciato Fabrizio Corona, che martedì sera sarà ad Avanti popolo, su Rai 3, regalando presumibilmente a Nunzia De Girolamo titoloni, scoop, polemiche e grandi ascolti.

"Sperando in una vittoria dell'Italia - ha suggerito maliziosamente l'ex re dei paparazzi - vi diamo quindi appuntamento a martedi sera, dopo la partita, su Rai 3, a partire dalle 22". Dalla De Girolamo Corona ha promesso di fare "il nome di tutti i calciatori coinvolti", dopo aver rivelato per primo sul suo sito "piratesco" Dillinger news l'indagine in corso sul centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli, l'ex Roma Zaniolo (oggi all'Aston Villa) e l'ex Milan Sandro Tonali (da giugno in forza al Newcastle, anche lui in Inghilterra), assicurando di portare in tv "prove oggettive e nomi di tutti quelli che sono protagonisti di questa nostra e clamorosa inchiesta".

"È molto grave". Calcioscommesse, Spalletti nel mirino di Corona

Il confine tra giornalismo d'inchiesta e giornalismo scandalistico, come spesso accade, è labile e indefinito. E di certo la fama che precede Corona non aiuta ad affermarne la credibilità in maniera assoluta. Ma è pur vero che fin qui Corona sembra aver sempre anticipato di una mossa quella degli inquirenti ("costretti" al blitz a Coverciano per interrogare Tonali e Zaniolo, proprio a causa dello scoop di Dillinger), anche se non risulta finora indagato il quarto nome fatto, quello del giovane romanista Zalewski. Come se non bastasse, Corona ha anticipato anche che affronterà il tema dei gay nel calcio italiano, annunciando pure rumorosissimi "outing".

"Mi ha dato tutto lui". Calcioscommesse, Fagioli accusa Tonali: si mette malissimo

Tutto questo, secondo Repubblica, starebbe mettendo in allerta la Rai: "Al settimo piano di Viale Mazzini per precauzione hanno già ingaggiato uno stuolo di avvocati e inaugurato un filo diretto con la Figc". Saranno ore caldissime, prima e dopo la trasmissione della De Girolamo.