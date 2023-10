Calcioscommesse, la fonte di Corona fa crollare tutto: "A volto coperto per 20mila euro"

17 ottobre 2023 a

a

a

Uno dei presunti informatori di Fabrizio Corona sul calcioscommesse si è ufficialmente tirato indietro. Lo ha fatto ai microfoni del Cerbero Podcast, rivelando di aver mentito riguardo al coinvolgimento di Nicola Zalewski, che infatti non risulta tra gli indagati. Il nome del terzino della Roma era stato fatto dall’ex re dei paparazzi dopo quelli di Fagioli, Tonali e Zaniolo: il diretto interessato si era subito dichiarato estraneo alla vicenda, minacciando anche querela. La presunta fonte di Corona ha spiegato come si è venuta a creare questa situazione.

“Poco tempo fa - ha raccontato al Cerbero Podcast - ho scritto un commento sulla pagina Dillinger News in cui dichiaravo di possedere delle informazioni. In realtà non avevo niente. Poco dopo vengo contattato dalla redazione”. Premettendo che aveva una situazione economica difficile e aveva pensato di fare un po’ di soldi dando delle informazioni vaghe, l’uomo ha poi ricevuto una chiamata da parte di Corona: “Ha cominciato a parlare di alcune situazioni di cui era a conoscenza e mi dice tre nomi della Roma. Tra questi c’era Zalewski. Mi disse che se avessi confermato questo nome mi avrebbe dato una ricompensa di 20mila euro. Così mi propone un’intervista a volto coperto dove sarei stato irriconoscibile”.

Travolto dallo scandalo, Nicolò Fagioli cambia vita: ecco cosa farà

Corona gli ha proposto una cena, da organizzare dopo aver dato delle informazioni via telefono. È a questo punto che la fonte conferma il coinvolgimento di Zalewski, senza però avere alcuna prova: “Senza il mio consenso registra la chiamata e diffonde l’audio. Ho scritto un messaggio a Zalewski per chiedergli scusa. Sono sicuro della sua innocenza”. Corona però non arretra, anzi ha rilanciato dichiarando che stasera, martedì 17 ottobre, porterà le prove in televisione: è atteso dopo la partita dell’Italia con l’Inghilterra nello studio di Nunzia De Girolamo, su Rai 3.