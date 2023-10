Calcioscommesse, Fabrizio Corona: "Guardate il telefono", bomba su Azmoun della Roma

17 ottobre 2023 a

Fabrizio Corona è atteso ad Avanti Popolo, la trasmissione di Rai 3 condotta da Nunzia De Girolamo, ma il suo momento d’oro con gli scoop sul calcioscommesse sembra già essere finito. Di certo c’è che ha avuto ragione su Fagioli, Tonali e Zaniolo, ma dopo di loro sono arrivate sono informazioni confuse o errate, tanto da far pensare che ora l’ex re dei paparazzi stia soltanto cercando di cavalcare l’onda dello scandalo senza avere più nulla di concreto in mano. Anche il suo ultimo scoop sembra più fuffa che roba scottante.

Corona ha fatto il nome di un altro calciatore della Roma: si tratta di Sardar Azmoun, che proprio come Nicola Zalewski non risulta in alcun modo implicato nel calcioscommesse. Né l’attaccante iraniano né il terzino polacco sono infatti coinvolti nell’inchiesta della procura di Torino, che invece vede sì il coinvolgimento di Fagioli, Tonali e Zaniolo. Tramite il suo sito Corona ha sostenuto che Azmoun avrebbe guardato una corsa di cavalli sul telefonino mentre si trovava in tribuna allo stadio Olimpico. “Difficile dire se sta scommettendo effettivamente - ha scritto il portale dell’ex paparazzo - o se sia solo un amante delle corse, un semplice spettatore. Di sicuro non guarda la partita”.

Intanto la vicenda si è già conclusa per Fagioli, che ha patteggiato con la procura federale: verrà sanzionato con una squalifica di un anno - 5 mesi saranno commutati in prescrizioni alternative, quindi tra 7 mesi potrà tornare a giocare - e un’ammenda di 12.500 euro per aver violato il Codice della giustizia sportiva che non consente di effettuare scommesse su eventi calcistici organizzati da Figc, Uefa e Fifa. Tutto sommato è la soluzione migliore per Fagioli, che autodenunciandosi ha ammesso di avere un grave problema ed è riuscito a evitare i tre anni di squalifica.