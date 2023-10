Inter, Marotta smaschera Skriniar: "Ha fatto finta, pensava ad altro"

19 ottobre 2023 a

Milan Skriniar si è recentemente trasferito sotto la Tour Eiffel. Dopo sei stagioni con la maglia dell'Inter, il difensore slovacco ha accettato la proposta del Paris Saint Germain che, nonostante disponga di ingenti risorse economiche, è riuscito a strapparlo a zero. A nulla, infatti, sono servite le proposte di rinnovo di contratto da parte della dirigenza interista. E, l'ex beniamino di Appiano Gentile, ha vissuto una mezza stagione da separato in casa. Mancando anche l'appuntamento più importante dello scorso anno: la finale di Champions League.

Giuseppe Marotta, direttore sportivo dell'Inter, ha raccontato alla Gazzetta dello Sport cosa è successo con Skriniar, collegando il caso del difensore a quello di Romelu Lukaku. Secondo l'ex ds bianconero, la vicenda dello slovacco è quella "di un giocatore che ha fatto finta di voler rinnovare e poi in realtà pensava altro…". Un'accusa pesante nei confronti dell'ex pupillo, che solleva il coperchio su una storia che fin qui era stata raccontata in maniera diversa. "Avrebbe potuto rinnovare - ha proseguito Marotta - gli abbiamo proposto tante soluzioni del genere, anche quella di fissare una clausola rescissoria che tutelasse sia lui sia le esigenze dell’Inter. Ma ha sempre detto no".

Un affronto non solo alla dirigenza interista, ma a tutta la storia del club. Il motivo? Lo spiega lo stesso Marotta: "Perché quando un giocatore non rinnova, non va contro la classe dirigenziale o contro il presidente, ma va proprio contro la storia e il valore del club. Ha fatto un torto all’Inter, non alle persone".