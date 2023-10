De Sciglio, gli auguri della Juve sui social? "Vattene": piovono insulti

20 ottobre 2023 a

a

a

Mattia De Sciglio non vede l’ora di tornare in campo con la Juve. L’ultima partita dell’ex Milan è stata il 3 maggio scorso nella vittoria contro il Lecce di Baroni per 2-1. L'ex terzino cresciuto nel settore giovanile del Milan giocò, però, solo 32 minuti, uscendo (tra gli applausi di incoraggiamento dello Stadium) per un infortunio rimediando una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Da lì l’intervento chirurgico che lo sta tenendo fuori dal campo per almeno sei mesi.

De Sciglio fa 31 anni, un tifoso duro: “Ti devono mangiare i cani”

Ma il rapporto tra De Sciglio e i tifosi bianconeri non è sempre stato idilliaco. Il giocatore infatti è stato diverse volte fischiato in campo, a maggior ragione dopo aver svelato ai pm le chat di squadra in cui si parlava della manovra stipendi 2021-2021, ai tempi in cui la procura di Torino stava indagando sulla Juve. E oggi, 20 ottobre, l’ex terzino del Milan ha compiuto 31 anni, venendo omaggiato dal club sui social. I tifosi però non hanno perso tempo e lo hanno insultato sui social. “Ti devono mangiare i cani – scrive qualcuno mentre altri proseguono – Vattene con il tuo papà Allegri”. Tra i vari #DeSciglioOut e semplici risposte come "vattene" c'è anche qualcuno che cerca di smorzare i toni limitandosi a fare gli auguri al giocatori. Altri invece ci fanno giù pesante: "Giocatori come te e quella m**da di allenatore sono la massima rappresentazione del degrado juventino".