Calcioscommesse, Paolo Di Canio brutale: "Dammi la telecamera fissa, siete dei cog***!"

La sosta nazionali, che si è appena conclusa, è stata la più pazza di sempre. Soprattutto dopo le rivelazioni sullo scandalo calcioscommesse di Fabrizio Corona. Al momento, gli unici calciatori coinvolti nel caso sarebbero Nicolò Fagioli e Sandro Tonali. Per il centrocampista bianconero è già arrivata la decisione della giustizia sportiva: sarà squalificato per sette mesi. L'ex Milan, invece, è ancora in attesa di sapere per quanto tempo starà lontano dai campi di gioco.

Nel corso di Sky Calcio Club si è tornati a parlare della vicenda. E, per l'occasione, Paolo Di Canio si è lasciato andare a un durissimo sfogo contro i calciatori coinvolti nello scandalo. "Popi, dammi la telecamera fissa, inquadrami" ha esordito in diretta, rivolgendosi al regista della trasmissione. E poi: "Ecco. Siete dei cog***! Lo dico da fratello maggiore anzi, da papà visto che alcuni sono più giovani delle mie figlie. Ci sono tre miliardi di cose che uno può fare… cani, gatti, criceti su cui scommettere. Non è un invito - ha spiegato l'opinionista - anche perché sarebbe più opportuno dire paternalisticamente: ‘non scommettete… entrate in un giro…' Ma scommettete sul calcio? Devi essere vuoto, cioè proprio stupidità. Devi essere stupido, ripeto, perché poi si incomincia con un vizio in una certa maniera con leggerezza, perché è la prima volta che scommetti, è la prima volta".

Subito dopo, l'ex calciatore della Lazio entra nel merito, facendo anche nomi e cognomi. "Perché poi uno come Fagioli è arrivato a una certa dimensione, vedremo, ma da quello che esce ci sono anche delle problematiche, delle minacce. Qualcosa di diverso - ha sottolineato Di Canio - da quanto accaduto a Tonali che mi pare sia comunque in controllo. Dunque, ci sono dei piani diversi anche per la ludopatia, di cui si deve parlare, perché poi entri in depressione e proprio per questo ti perdi il tuo mondo".