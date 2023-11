Napol, tam-tam sull'esonero di Garcia: rinchiuso allo stadio con De Laurentiis

Roberto Tortora 09 novembre 2023 a

Il pareggio del Maradona contro l’Union Berlino non compromette la qualificazione agli ottavi di finale della Champions League del Napoli, anzi, consentirebbe agli azzurri di avere il pass nelle proprie mani fino all’ultima giornata, quando affronterà ancora in casa il Braga, e anche con una sconfitta contro il Real Madrid nel prossimo turno.

Non c’è dubbio, però, che l’1-1 maturato con i gol di Politano e Fofana abbia scavato l’ennesimo solco in una crepa sempre più evidente tra la piazza, l’allenatore e il presidente dei partenopei. Dopo il triplice fischio, c’è stato un lungo e duro confronto tra Rudi Garcia e Aurelio De Laurentiis e l’allenatore francese, infatti, è uscito dalla pancia dello stadio Maradona un'ora dopo la conferenza stampa post-match.

Non è un mistero che a De Laurentiis non piaccia come la squadra, che l’anno scorso ha stracciato il campionato e dato spettacolo in Europa fino ai quarti di finale, sia ora guidata dal suo nuovo allenatore. Non gli è piaciuto come, in una gara di sostanziale controllo, sia arrivato un gol in contropiede, su angolo a favore e con una squadra slegata nei reparti. E il Maradona sta diventando terreno di conquista per molti, solo 2 vittorie raccolte dal Napoli in 7 incontri disputati. E, all’entusiasmo e all’intensità della passata stagione, corrisponde adesso un ritmo invece compassato e accondiscendente.

Per non parlare del fatto che, con le vittorie mancate, soprattutto in Europa, rinuncia a ricchi bonus dell’Uefa. Con il pareggio, infatti, nelle casse arrivano 900mila euro, mentre con la vittoria ne sarebbero entrati 2 milioni e 800mila, oltre all’immediato bonus qualificazione da 9,6 milioni che il presidente azzurro dovrà ancora attendere di incassare.

Sia De Laurentiis che Garcia hanno lasciato per ultimi lo stadio, ora ci si concentra sull’Empoli e su due settimane di lavoro, anche se a ranghi ridotti, per via della sosta per le nazionali. Un ultimo step di riflessione per tutti, con l’hashtag #GarciaOut sempre più imperante sui social e con un clima che, in casa Napoli, è sempre più plumbeo.