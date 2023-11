Calcioscommesse, indagato Florenzi: l'accusa al difensore del Milan

15 novembre 2023 a

Un altro indagato eccellente nello scandalo calcioscommesse che ha travolto la Serie A. La Procura di Torino ha iscritto sul registro degli indagati Alessandro Florenzi, giocatore del Milan.

Lo apprende l'agenzia AGI. Ad indagare sono i poliziotti della Squadra Mobile. Nel procedimento sono indagati Nicolò Zaniolo, ex compagno di Florenzi alla Roma (e oggi all'Aston Villa, in Inghilterra). Nello stesso procedimento sono indagati anche i calciatori Sandro Tonali (oggi al Newcastle, anche lui ex compagno di Florenzi negli ultimi due anni al Milan) e Nicolò Fagioli della Juventus.

Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa: è questa l'accusa mossa dai pm torinesi nei riguardi di Florenzi, campione d'Europa con la Nazionale Italiana. Al calciatore è contestata la fattispecie prevista all'art. 4 della legge 401 del 1989, la stessa per la quale è indagato Zaniolo.

Dal punto di vista della giustizia sportiva, sono già arrivate due pesanti sentenze. La prima è quella che riguarda Fagioli: il giovane centrocampista ha trovato l'accordo per il patteggiamento con la Procura federale ed è stato squalificato per sette mesi, mentre per cinque sarà impegnato in servizi sociali. Squalifica anche per Tonali: resterà fuori dal calcio per 10 mesi, più altri 8 di prescrizioni alternative. Anche lui ha usufruito di uno sconto grazie al patteggiamento.