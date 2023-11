Milan, allarme rosso per Okafor: drastica soluzione, chi chiama Pioli

23 novembre 2023 a

Neanche a farci a posta. Per il Milan la questione infortuni viaggia in tendenza con quella di scorsa stagione. Anzi, anche peggio, perché Pioli con un solo giocatore disponibile in attacco non si era mai trovato.

L’ultimo infortunato della serie, che era sicuro partente dal primo minuto contro la Fiorentina, è Noah Okafor, che si è infortunato nell'ultimo match con la Svizzera, riportando una lesione al bicipite femorale destro. L’ex Salisburgo verrà rivalutato con nuovi accertamenti tra una settimana. Con Giroud squalificato per due giornate dopo la squalifica di Lecce (gli insulti all’arbitro Abisso), quindi, la situazione è più seria del previsto e Luka Jovic è l’unico disponibile al momento per giocare in quel ruolo. Il serbo dovrebbe partite dal 1’ con Pulisic e Chukwueze ai lati.

Camarda stupisce in Primavera: verrà convocato con la Fiorentina

Per questo il Milan convocherà per la prima volta dalla Primavera il 16enne talento Francesco Camarda, che tanto sta stupendo in questo avvio di stagione sia in campionato che nella Youth League. Camarda non ha ancora un contratto da pro’, ma dovrebbe far parte del gruppo con la Fiorentina. Finora ha segnato sette gol in 13 partite nelle giovani, uno addirittura in rovesciata nel match contro il Psg. E proprio nella Champions League dedicata alle squadre primavera ha un ricordo: è il più giovane marcatore italiano ad aver segnato in questa competizione, grazie alla doppietta contro il Newcastle a 15 anni e 195 giorni. Nelle giovanili rossonere ha segnato circa 400 reti, ovviamente considerando le partite a 5, a 7 e a 8, e di lui si parla molto bene. Qualcuno in questi giorni ha parlato di un Pioli intenzionato seriamente a schierarlo dal 1’, dopo aver boccato Luka Jovic. Più possibile vederlo a gara in corso, che stupisca tutti anche contro la Fiorentina?