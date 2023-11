Leclerc, "ma che c***o": l'ultrimo raggelante team radio Ferrari

27 novembre 2023 a

Alla fine la Ferrari, nell’ultima gara di Abu Dhabi, non ce l’ha fatta a prendersi il secondo posto nel Mondiale Costruttori. Charles Leclerc ha chiuso con la stessa posizione in gara, dietro al solito Verstappen, ma non è bastato, perché con Russell 3° e Hamilton 9° la Mercedes è rimasta davanti di soli tre punti (seppur con quella penalizzazione del tombino a Las Vegas che grida vendetta).

Il monegasco della Rossa, scoperto dal suo ingegnere di pista che non aveva vinto il titolo, ha reagito via radio con un "No! Ma che c***o!". Un epilogo accolto con una certa frustrazione da parte di Leclerc, che proprio in quel momento ha realizzato che la sua mossa geniale, messa in atto negli ultimi due giri, non aveva prodotto i risultati sperati.

Mossa nata durante il 56° giro, quando Leclerc via radio ha chiesto al suo ingegnere: “Ditemi il gap che c’è tra Checo e Russell. Se è inferiore ai cinque secondi gli do la scia e lo lascio passare”. Con il messicano già con cinque secondi di penalità, l’intenzione del monegasco era far prendere una posizione a Russell, che in quel momento era virtualmente terzo avendo un distacco di due secondi e mezzo dal messicano. Leclerc ha così rallentato, dando la scia a Perez per poter utilizzare il Drs, così da guadagnare il più possibile su Russell nell’ultimo giro di Yas Marina

Alla fine però il ritardo tra il britannico e il messicano della Red Bull è salito a quasi quattro secondi e Russell ha potuto così mantenere il terzo posto che è valso la seconda posizione nel Mondiale Costruttori. E per Leclerc c’è anche stata la beffa finale: non ha potuto fare i classici ‘Donuts’ con la sua monoposto a fine gara, dovendosi subito piazzare nella casella della seconda posizione prima delle interviste di rito.