Stefano Pioli, lo sfottò del mister del Borussia: "Qualcosa che non conosceva..."

29 novembre 2023 a

a

a

La crisi del Milan è profonda. Dopo la batosta contro il Borussia Dortmund in Champions League, la sconfitta in casa per 3-1, le possibilità di accedere agli ottavi di finale della competizione appaiono più che remote. E nel mirino dei tifosi, su tutti, c'è Stefano Pioli, il mister che sembra aver perso il tocco magico. All'allenatore, inoltre, vengono imputati i tanti, troppi infortuni. Una sorta di cataclisma. Un diluvio di intoppi fisici per dietro al quale vanno individuate le responsabilità.

Una sconfitta drammatica, per il Milan, in quella che ad oggi era la partita più importante della stagione: una vittoria avrebbe significato qualificazione quasi certa.

Tant'è, oltre alla partita sul campo, ieri - martedì 28 novembre - al Meazza si è disputata anche una partita sugli spalti, quella tra i tifosi del Milan e quelli del Borussia Dortmund. Due tra le tifoserie più accese d'Europa. E Pioli, nella conferenza stampa di lunedì prima della partita, interpellato su quale fosse la tifoseria migliore, aveva risposto: "Dico solo una cosa, noi conoscevamo il Muro Giallo", il riferimento è alla curva del Borussia. "Ma loro non conoscono il San Siro della Champions. Noi sì, e sono sicuro che i tifosi ci aiuteranno anche domani sera".

Pioli esonerato? "Cardinale rimasto a Milano", nome clamoroso per la panchina del Milan

Bene, come è andata sul campo lo sappiamo tutti. E dopo la partita l'allenatore del Dortmund, Edin Terzic, ha scelto di rispondere. In modo sarcastico, con uno sfottò fatto e finito: "I tifosi hanno fatto conoscere a San Siro qualcosa che non conosceva...", ha tagliato corto facendo il verso a Pioli, per il quale piove sul bagnato.