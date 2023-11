Gigio Donnarumma, fuga dal Psg dopo le ultime due papere? Tam-tam impazzito

30 novembre 2023 a

Per Gigio Donnarumma, con la maglia del Psg, è un altro momento no. Dopo l’errore contro il Monaco, è arrivata l’incertezza di martedì nel match di Champions contro il Newcastle. Fortuna per lui vuole che Kylian Mbappé sia riuscito a pareggiare la partita al 98’, dando buone chance di passaggio da secondo al Paris Saint Germain, ma Luis Enrique non si aspettava tutta questa fatica in un girone in cui la sua squadra era accreditata per la testa della classifica. Per Donnarumma sono arrivati due errori di fila e due conseguenti bocciature. In particolare da L’Equipe e Le Parisien, che hanno dato un tre (il sistema di voti è diverso, in italiano è un 4) al portiere campano.

L’Equipe dura: “Sul gol di Isak totalmente responsabile”

L’Equipe, nel valutare la prestazione di Gigio, parla di un tiro non irresistibile di Almiron che. Con Le Parisien si passa da un “totalmente responsabile sul gol di Isak”, a "un errore che avrebbe potuto costare molto caro". Sul Figaro, il voto per Donnarumma, sale di mezzo punto, nonostante la papera su un tiro "innocuo". Un errore "evitabile" insiste, senza voti, Le Monde. Un altro 3 invece glielo rifila il sito della tv di Stato, FranceTv: "Ha commesso un errore sul gol e rimane perfettibile con i piedi”.

Juve continua a seguire Gigio, ma senza spese folli...

Se Gigio continua nel momento non positivo all’ombra della Tour Eiffel, in Italia la Juve continua a seguirlo con attenzione. Il portiere non è più intoccabile come prima e le prestazioni del portiere hanno sollevato dubbi e critiche anche sui social. Il giocatore è stato accostato anche alla Juventus, che tuttavia non vorrebbe spendere nulla per il cartellino e poco per l’ingaggio. Già in estate i contatti ci sono stati ma non si fece nulla. Da giugno mai dire mai: Giuntoli e Manna ci pensano.