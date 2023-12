Andrè Onana, ecco come si butta: altro disastro al Manchester United

07 dicembre 2023 a

Il big match di mercoledì tra Manchester United e Chelsea si è chiuso con un 2-1 per i Red Devils, ora sesti in classifica. La squadra di Ten Hag, però, ha dovuto fare i conti con un Harry Maguire e un André Onana deludenti. Il centrale difensivo, che si è preso il titolo di miglior difensore di tutta la Premier League del mese di novembre, ha compartecipando in modo più che colpevole nel momento del pareggio del Chelsea, proprio insieme a Andrè Onana. L'ex Inter, pagato 50 milioni in estate, ha fin qui deluso tanto che in molti rivorrebbero un ritorno dello svincolato David De Gea.

Come nasce il gol dell’1-1 del Chelsea: che tuffo goffo di Onana

Il gol del Chelsea di Palmer nasce al 45’ del primo tempo. In questo caso Mudryk ha trovato sulla trequarti il passaggio giusto per Parker, che ha avuto tutto il tempo necessario per trovare lo spazio giusto e calciare dal limite il sinistro. Il tiro si è così infilato alle spalle di Onana. Colpevole di essersi gettato in ritardo su un diagonale tutt'altro che imprevedibile e angolato. Un tuffo goffo, di un portiere lontano parente di quello visto con l’Inter.

Maguire, movimento goffo e scattano i fischi del pubblico

Anche il movimento compiuto da Maguire a centro area non è sfuggito: invece di opporsi e chiudere lo specchio a Parker, il centrale inglese è riuscito solamente a cercare di evitare il tiro avversario, voltandosi e spostandosi. Così sono partiti i fischi dei suoi tifosi, stanchi di vedere errori da parte del difensore, già piuttosto generoso in passato. Fortuna per lui vuole che McTominay trovasse il decisivo 2-1 al 69′, e che Onana si riscattasse con un’ottima parate nel finale. I Red Devils, così, possono proseguire nell’obiettivo di rientrare in zona Champions League.