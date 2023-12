Sorteggio Champions, le possibili avversarie di Inter e Napoli: cosa rischiano

13 dicembre 2023 a

Lo 0-0 contro la Real Sociedad fa male eccome a un’Inter che ha chiuso il suo girone D al secondo posto, dietro proprio agli spagnoli. Simone Inzaghi non si è detto preoccupato “perché basta vedere l’anno scorso — ha detto dopo la gara di Champions — avevamo chiuso da secondi il girone poi siamo arrivati in finale”. Agli ottavi però i nerazzurri se la vedranno sicuramente con un’avversaria molto forte. In particolare una tra Bayern Monaco, Arsenal, Real Madrid e Manchester City, le vincenti dei gironi di Barcellona e Porto e di Borussia Dortmund-Psg (il Milan può massimo arrivare secondo in caso di vittoria e di passo falso dei parigini in Germania) e forse l’Atletico Madrid, se non verrà scavalca nell’ultima sfida del Wanda Metropolitano dalla Lazio: seconda, distante un punto (11-10) e già qualificata.

Lazio, le possibili avversarie agli ottavi in caso di arrivo da seconda nel girone

Sfida durissima agli ottavi troverà sicuramente anche il Napoli, che chiude secondo il Gruppo C dietro al Real Madrid e incontrerà agli ottavi una avversaria tra Bayern Monaco, Arsenal, Real Sociedad, Manchester City, Barcellona, la vincente del girone tra Borussia/Paris Saint-Germain e l’Atletico Madrid in caso di passaggio da prima sulla Lazio.

Gruppo F di Champions: Milan agli ottavi solo con vittoria in Inghilterra e sconfitta del Psg

Nel Gruppo F, le sfide Borussia Dortmund-Paris Saint-Germain e Newcastle–Milan possono scombussolare tutto. In caso di “biscotto” fra tedeschi e francesi il Milan finirebbe in Europa League in caso di vittoria sui bianconeri di Eddie Howe, altrimenti sarebbero fuori dall’Europa. Nel caso di successo in Inghilterra e di k.o. del Psg a Dortmund, sarebbe il Diavolo a passare come seconda nel girone e a vedersela con una avversaria di ferro agli ottavi.

Champions League, il Napoli batte il Braga: per gli azzurri ci sono gli ottavi

Le squadre retrocesse in Europa League

Tra i verdetti del martedì di Champions ce ne sono due che destano scalpore: le eliminazioni dal percorso europeo di Manchester United e Siviglia (ultime), un tonfo fragoroso e un fallimento clamoroso. Escono dalle coppe i Red Devils, che suggellano l'ennesimo flop in Europa, e i detentori dell'Europa League, dove sono retrocesse (ed entreranno nell'urna degli sedicesimi) Galatasaray, Lens, Braga, Benfica, Feyenoord e Young Boys. All'appello mancano i verdetti del Gruppo F (quello del Milan) e del Gruppo H (una tra Porto e Shakhtar).