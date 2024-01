Milan, "Pioli non ti farà giocare": salta il trasferimento

03 gennaio 2024 a

Difensore cercasi, come confermato anche martedì prima di Milan-Cagliari di Coppa Italia dal capo osservatore del Diavolo, Geoffrey Moncada. Arrivato Matteo Gabbia a Milano, pronto ad allenarsi con la squadra già da oggi, i rossoneri cercano un altro centrale. C’è un’opzione per Terracciano del Verona, ma il nome internazionale è sempre quello di Clement Lenglet, di proprietà del Barcellona ma in prestito per un anno all’Aston Villa di Unai Emery. Il francese, però, dovrebbe restare nella società di Birmingham dopo un’ottima prima parte in Premier e in Conference League, secondo il sito Dotsport.it.

Dotsport: “Leglet-Milan, no per ‘colpa’ di Emery”

A complicare la trattativa tra Lenglet ed i rossoneri ci sarebbero stati anche altri due motivi, sempre secondo il sito. Il primo è relativo ad un ingaggio troppo alto per un calciatore da prendere il prestito per soli sei mesi (circa 6 milioni di euro netti a stagione, dunque ben 3 da pagare dai rossoneri). Il secondo, invece, riguarda Unai Emery, che avrebbe convinto il suo calciatore a restare in Inghilterra anche facendo leva sulla folta concorrenza che avrebbe avuto al Milan una volta rientrati tutti i difensori a disposizione di Pioli. Nella scorsa conferenza stampa pre-Burnley, il tecnico spagnolo aveva definito il difensore di proprietà del Barcellona come “un grande professionista, in grado di venire anche ad allenarsi quando i giocatori avevano il giorno libero”. Per poi concludere: “Ho parlato con lui e gli ho detto che sono molto felice del suo percorso. Ne ho bisogno, la squadra ne ha bisogno adesso”.