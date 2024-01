Coppa Italia, la Juve cala il poker col Frosinone: va in semifinale

11 gennaio 2024 a

La Juventus travolge il Frosinone per 4-0 e vola in semifinale di Coppa Italia. I bianconeri sono stati padroni assoluti della partita. Al 9' Lirola atterra Miretti, nessun dubbio per Sacchi, è calcio di rigore. Milik non sbaglia il polacco dagli undici metri, spiazzato Cerofolini. Il raddoppio arriva circa 20 minuti dopo. Gran giocata di McKennie che controlla un pallone molto complicato e dopo una finta pennella un cross sul secondo palo al bacio per Milik, il quale stoppa elegantemente e batte Cerofolini.

Si va negli spogliatoi con la partita già scritta. E così al terzo minuto della ripresa arriva la tripletta di Milik. Sbaglia tutto Cerofolini che serve con un passaggio troppo corto Mazzitelli, interviene Locatelli il quale serve Milik a porta sguarnita per il 3-0. Finita qui? No, la Juve va in pressing alla ricerca del poker. Al 61' gol di Yildiz. Suggerimento di McKennie per il giovanissimo turco che impatta al volo di destro battendo per la quarta volta Cerofolini. La juve chiude la partita e mette le mani sulla semifinale che vedrà uno scontro mozzafiato tra i bianconeri e Lazio. La Coppa Italia dunque entra nel vivo e di fatto con Juve-Lazio e Fiorentina-Atalnata si completa il quadro per le seminfinali.