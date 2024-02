Hamilton alla Ferrari? "Ecco chi va in Mercedes": un nome da impazzire

02 febbraio 2024 a

a

a

La notizia bomba di giovedì primo febbraio è stata l’ufficialità del passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari dal 2025. Il britannico sette volte iridato lascerà la Mercedes alla fine di questo anno e sarà pronto alla nuova esperienza con Maranello.

Lascerà così vuoto un sedile in Mercedes (l’altro è occupato dal promettente George Russell), e per questo è scattato il toto-pilota per un posto nel team di Brackley. Tra i candidati girati nelle ultime ore, è spuntato anche il nome di Fernando Alonso. Se confermata, la notizia sarebbe una bomba per il mondo della Formula 1 e il 42enne spagnolo, che ha dimostrato per l’ennesima volta il suo valore in Aston Martin la scorsa stagione nonostante l’età, avrebbe un volante di primo piano.

"È giunto il momento": Hamilton, le prime parole da ferrarista che fanno sognare i tifosi

A Brackley, comunque, non c’è nessuna voglia di prendere decisioni affrettate e di valutare tutte le opzioni sul tavolo. Se lo spagnolo dovesse vedere una Aston Martin poco competitiva nel 2024, probabilmente una chiamata a Toto Wolff proverà a farla. Lo spagnolo insegue la 33esima vittoria nel Mondiale e in Mercedes avrebbe i mezzi per farla. Nei piani di Brackley per il 2026 c’è poi Kimi Antonelli, che nelle categorie giovani ha stupito e si prepara all’esordio in F2 quest’anno. La possibilità prima di un approdo in Mercedes è di vederlo in Williams un po’ come fatto con Russell prima del suo approdo nel team delle Frecce d’Argento.

"Perché potrebbe esserci un grande rischio": Hamilton in Ferrari, il verdetto di Montezemolo

Infine c’è sempre la possibilità Ocon. La Mercedes (e Toto Wolff in particolare) gestiscono ancora la carriera del pilota francese che sicuramente non ci penserebbe due volte a lasciare Alpine per passare alla corte di Toto Wolff. Oppure Mick Schumacher, in lizza visto il suo ruolo di terzo pilota.