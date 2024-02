Simeone: "Inter come il Real", arriva la gufata a poche ore dal big match

20 febbraio 2024 a

L’ex Diego Pablo Simeone torna a San Siro per affrontare con l’Atlético Madrid la sua amata Inter, nel match in programma martedì 20 febbraio alle 21. A Milano per lui sono stati due anni da calciatore speciali: “I più belli della mia carriera, ho un bellissimo ricordo della gente, dei miei compagni — ha detto l’allenatore del club colchonero nella conferenza stampa della vigilia — Mi hanno amato tantissimo e sempre al massimo. C'è qualcosa che senti dentro quando arrivi in ​​un posto dove ami moltissimo le persone. Sarà come quando abbiamo giocato contro la Lazio e anche questo è il bello del calcio”.

Simeone: “Inter squadra vera, gioca semplice: tra le top 4-5 squadre d’Europa”

Il Cholo si troverà davanti una squadra che ha quasi archiviato la vittoria nel campionato italiano — la distanza di +9 sulla Juve e di +11 sul Milan, con il match contro l’Atalanta da recuperare, è molto ampio — e in costante crescita per quel che riguarda il gioco: "Io penso che in questo momento l’Inter sia tra le migliori 4-5 squadre d’Europa — ha aggiunto Simeone — Basta vedere quello che stanno facendo in campionato, l’anno scorso in Champions hanno giocato una grandissima finale contro il Manchester City. Non lo dico da ora: giocano in maniera concreta, semplice e così vengono le cose migliori. Lavorano di gruppo: sarà una partita di tanti duelli, chi ne vincerà la maggior parte avrà più possibilità di vincere”.

Atletico in ripresa, contro questa Inter sarà una super sfida

Simeone: “Inzaghi un grande, alla Lazio parlavamo tanto di calcio”

Secondo Simeone si prospetta una partita molto simile a quelle disputate di recente contro i Blancos: “Abbiamo affrontato il Real Madrid, è una rivale importante al pari dell’Inter — ha aggiunto l’allenatore — E la partita sarà simile a quelle col Real Madrid nella Supercoppa spagnola e nella Copa del Rey”. Sul suo ex compagno alla Lazio e oggi allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, il rapporto è speciale: "Con Simone abbiamo un grandissimo rapporto per gli anni insieme che abbiamo passato alla Lazio, parlavamo tantissimo di calcio e si vedeva la sua fame di calcio — ha concluso — Aveva un allenatore in corpo e ora ci ritroveremo: gli voglio molto bene e sono molto contento di quello che sta facendo con l’Inter, è un grandissimo allenatore e sta gestendo molto molto bene un gruppo di ragazzi che lo seguono tantissimo”.