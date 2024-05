Serie A, Empoli-Roma finisce 2-1: toscani salvi

27 maggio 2024 a

L'Empoli ha battuto la Roma per 2-1 nell'ultima giornata del campionato di Serie A. I gol di Cancellieri al 13', di Aouar al 46' e di Niang al 93'. Con questo risultato i toscani sono salvi all'ultimo respiro.

Gara vibrante al Castellani con le due squadre che si affrontano senza tatticismi, entrambe a caccia dei tre punti. I padroni di casa passano in vantaggio con una rete in contropiede di Cancellieri in avvio, la Roma pareggia nel finale di prima frazione con Aouar di testa su assist di Angelino. Ai giallorossi annullati dal Var anche un gol a Cristante per un fuorigioco millimetrico nel primo tempo e un altro ad Shaarawy nella ripresa sempre per una posizione irregolare.

L'Udinese batte il Frosinone che torna in Serie B. Lazio-Sassuolo finisce in pareggio

Nel finale disperato assalto dei ragazzi di Nicola alla porta di Svilar, con l'ingresso dell'esperto bomber Caputo e dell'ex milanista Niang. Ed è proprio l'attaccante senegalese a trovare il guizzo vincente al 93' con secco destro rasoterra da centro area su assist di Cancellieri dalla destra. L'Empoli resta così in Serie A, Roma che approda in Europa League con il sesto posto in classifica davanti ai cugini della Lazio.