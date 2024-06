Champions League, trionfo Real Madrid: Borussia Dortmund battuto 2-0

01 giugno 2024 a

Il Real Madrid ha battuto 2-0 il Borussia Dortmund e ha conquistato la Champions League 2024. Le reti che hanno deciso il match giocato a Wembley sono state siglate da Carvajal al 74' e da Vinicius all'83. Nel primo tempo meglio il Borussia, pericoloso in più occasioni. Nella ripresa l'uno-due dei 'Blancos' ha chiuso ogni discorso. Per il Real Madrid è la quindicesima Champions della sua storia. Per Carlo Ancelotti è il quinto successo da allenatore nella competizione.

Il tecnico italiano si conferma l'allenatore più vincente della storia della manifestazione a quota 5. Un vero e proprio re. Un pokerissimo che è il racconto di un rapporto unico. Ancelotti e la Champions, come se fossero fatti l'uno per l'altra. Una lunga storia d'amore iniziata nel maggio del 2003 con la prima volta di Re Carlo. Una prima volta speciale, una Coppa conquistata dal Milan nel derby finale contro la Juventus, arrivata ai calci di rigore all'Old Trafford di Manchester. Passano 4 anni ed ecco il bis. Sempre con il Milan, questa volta contro il Liverpool a cancellare la delusione di due anni prima, il trauma di Istanbul quando Gerrard e compagni riuscirono a rimontare da 0-3 a 3-3 per poi trionfare ai rigori. Una rivincita consumata sul terreno dell'Olimpico di Atene, firmata da una doppietta di Pippo Inzaghi. La terza Champions di Ancelotti è quella che scrive la storia del Real Madrid. Anno 2014, la 'decima'. Tanto attesa dalla 'Casa blanca', arrivata in terra portoghese, al Da Luz di Lisbona, dopo aver battuto l'Atletico Madrid. Un 4-1 maturato ai supplementari dopo una partita recuperata al 93' grazie a un colpo di testa di Sergio Ramos. Un segno del destino ad annullare quella che nel corso degli anni era diventata una vera e propria ossessione per il club madrileno.

Le strade di Ancelotti e del Real si separano un anno dopo. Carlo gira l'Europa, Bayern Monaco, Napoli ed Everton, ma non firma alcun acuto europeo. Il Real Madrid sotto la guida di Zidane porta a casa altre tre Champions, ma poi si ferma di nuovo. Per ritrovare il successo i 'blancos' devono attendere il 2022 con quello che è il quarto trionfo di Ancelotti in Champions. Ancora una volta contro il Liverpool, questa volta al Saint Denis di Parigi grazie a un gol firmato da Vinicius. E ora il pokerissimo, arrivato lì dove Re Carlo non aveva ancora vinto, a Wembley, contro il Borussia Dortmund. Per il Real Madrid è la Champions numero 15 della sua storia.