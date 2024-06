Gasperini provoca l'Inter: "La differenza? Un miliardo di debito"

04 giugno 2024 a

“Il rinnovo? Non è la priorità: ho un contratto e un legame molto forte (con l’Atalanta, ndr). Abbiamo vissuto giornate incredibili, adesso ci prenderemo qualche giorno di vacanza. È stato durissimo, anche se con i risultati la fatica non l'abbiamo sentita. Tra qualche giorno, inizieremo a pensare alla prossima stagione e ci ripresenteremo con una partita il 14 agosto”. Ha commentato così Gian Piero Gasperini dopo l’ultima di campionato tra la sua Atalanta e la Fiorentina al Gewiss Stadium, vinta dai Viola per 3-2 nel finale.

Niente terzo posto in classifica per la Dea, mentre la Viola ha (solo in piccola parte) rivendicato il k.o. nella finale di Conference League contro l’Olympiakos. “La vittoria del Real di Ancelotti? Lo dicevo scherzando, come col Liverpool — ha aggiunto Gasperini nella conferenza stampa post-gara — Quando dico queste cose le dico per scherzo e poi capitano. Ieri sera, quando è maturato il risultato, guardavo già un po' il Real Madrid. Sicuramente ci penseremo tanto, sarà un dolce pensiero fino al 14 agosto".

Poi la stoccata in conferenza: "Come colmare il divario con l'Inter? Un modo è fare un miliardo di debiti facendo contratti incredibili, oppure non vendendo i giocatori migliori e comprando — ha detto ancora Gasperini — La terza è guardando quello che sei con ambizione, con la lucidità di capire come va il mondo. Altrimenti sono solo parole che riempiono la bocca".

Per finire un elogio a Orsato, all’ultima direzione in Serie A: “Una carriera ottima, non so se la regola di andare a riposo per anzianità sia così giusta — ha proseguito l’allenatore — Andrebbero valutati più per la capacità, gli vanno fatti i complimenti e metterà la sua esperienza a disposizione degli arbitri giovani. Ha ancora tanto da dare".

Gasperini ha infine scherzato sulla condizione con cui dovranno tornare i suoi calciatori dalle vacanze estive. "Non essere grassi — ha concluso — Possono giocare tutti a calcio, tranne quelli grassi. Non avranno tempo, tra Europei e altro. Riprenderemo il 10 luglio, chi continuerà con la Nazionale avrà a prescindere 20 giorni di vacanza strameritati. Ci saranno arrivi in tempi diversi, dovremo adattarci e siamo temprati. Avremo tanta voglia di ricominciare".