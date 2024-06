Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz: la clamorosa "profezia" dei bookie

09 giugno 2024 a

Quello tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è stato forse il match più spettacolare di questo Roland Garros. Una partita giocata fino all'ultimo set, con l'altoatesino partito meglio dell'avversario. Ma, grazie a una sorprendente rimonta dello spagnolo, in finale ci andrà proprio il numero 3 al mondo. "Con lui ci conosciamo bene, quindi c'è un po' più di tensione - ha commentato nel post partita l'azzurro - sappiamo quanto importante è la partita, semifinale di un Grande Slam per arrivare tutti e due per la prima volta in finale, tutti e due che siamo giovani, avevamo vinto quattro partite a testa…". Tra i due, infatti, è nata una vera e propria rivalità sportiva. Nel solco di quella tra Feder, Nadal e Djokovic. Oppure, tornando indietro nel tempo, quella tra Sampras e Agassi. E non è detto che i due giovani tennisti non si possano affrontare ancora in futuro. Per esempio, a Wimbledon e alle Olimpiadi.

I bookmakers, maestri se si tratta di previsioni sportive, non hanno dubbi sul futuro dell'azzurro. SInner, infatti, si candida tra i protagonisti per i prossimi due grandi appuntamenti: Wimbledon e Olimpiadi. Per lo Slam inglese Jannik è offerto a 2,50 su Sisal, a pochi passi proprio dal 2,25 di Alcaraz su Snai, con cui si prospetta un altro entusiasmante duello. Anche per quanto riguarda i Giochi Olimpici, l'altoatesino si conferma possibile vincitore a 2,50.

L'azzurro, a differenza di Carlo Alcaraz, non ha mai vinto sull'erba verde di Wimbledon. Lo scorso anno, nonostante abbia disputato uno splendido torneo, si è fermato in semifinale sotto i colpi da maestro di Novak Djokovic. Quell'edizione poi è stata vinta proprio dallo spagnolo, contro ogni previsione degli appassionati. Chissà se per l'azzurro quella di quest'anno sarà la volta buona.