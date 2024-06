Milan, arriva Fonseca e decide Ibrahimovic: ecco chi resta e chi parte

13 giugno 2024 a

Ora è ufficiale, dopo le voci trapelate nelle ultime settimane: Paulo Fonseca è il nuovo allenatore del Milan, contratto fino al 2027. Scelto “perché vogliamo un allenatore che ci faccia giocare un gioco più offensivo, dominante”, come spiegato da Zlatan Ibrahimovic giovedì a Milano, mentre lo ha presentato. Ora il sogno di tanti rossoneri è portare Joshua Zirkzee a Milanello la prossima stagione: “Sarà un mercato di dettagli, di ruoli, e uno di questi è il numero 9 — le parole di Ibra —. Zirkzee è forte, ha fatto una grande annata, poi c’è differenza tra la voce che gira e la realtà. La scuola olandese, che poi è quella che ho fatto io, è buona, ma non amo fare paragoni. Io ero Ibra, lui è Zirkzee. C’è una lista. Non ne puntiamo solo uno, dobbiamo capire cos’è meglio per il club. Se sa giocare sotto pressione. A San Siro ci sono settantamila persone. Ci sono tante persone”.

Se molti si chiedono come sarà impostato il mercato, altri ragionano su chi può lasciare il club. Zlatan ha voluto blindare Theo Hernandez, Mike Maignan e Rafa Leao: “Tutto può succedere, ma posso dire che restano — le parole di Ibra —. Non abbiamo bisogno di vendere, anzi, noi vogliamo portare altri giocatori forti. Un anno fa la società ha acquistato 12 giocatori e ha messo una base importante. Ho scelto di non parlare con gli agenti, sono sempre bianco o nero”. Invece Moncada e Furlani “hanno anche il grigio, buon per loro — conclude Ibra —. Io arrivo da una scuola diversa, quella di Galliani e Raiola, ho meno pazienza di loro. Tutto ciò che facciamo, comunque, è investito nella prima squadra. E sono scelte condivise. Io, Moncada e Furlani lavoriamo insieme”.

Per l’anno prossimo sono certi di un addio Caldara, Kjaer, Mirante e Giroud, mentre, secondo Il Milanista, anche Alessandro Florenzi ha un 75% di possibilità di essere messo da parte da Fonseca così come Tommaso Pobega (70%). Seguono Ismael Bennacer (65%) e Theo Hernandez (60%), poi Jovic (55%), Maignan (40%), Adli (35%) e con probabilità più basse Leao (25%), Thiaw (15%) e Kalulu (10%),