Milan, l'addio di Theo Hernandez a un passo: chi arriva al suo posto

Le voci si rincorrono sempre di più, alimentate dalle sue parole durante il ritiro della Nazionale francese, prima della vittoria (sofferta sull’Austria) di lunedì. Quel “il mio futuro vedrò solo dopo l’Europeo” da parte di Theo Hernandez ha allarmato i tifosi del Milan, che temono la partenza di uno dei giocatori clou della rosa, arrivato in rossonero nel 2019 dopo l’esperienza al Real Madrid e il conseguente prestito alla Real Sociedad.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la minaccia si chiama Bayern Monaco, dato che Alphonso Davies sembra essere diretto verso Madrid e renderebbe automatica l’offerta del Bayern per Theo. Il Milan chiede 100 milioni e per meno di 80 milioni non se ne farebbe nulla. Se quella maxi offerta arrivasse, il Diavolo ristrutturerebbe la fascia sinistra perché Florenzi alla Roma aveva rotto con Fonseca, mentre Bartesaghi, giovane alternativa mancina, è in sospeso tra un prestito (magari in B) e una stagione tra Milan U23 e prima squadra.

Se la trattativa con Emerson Royal è viva e un accordo può arrivare per una cifra vicina ai 20 milioni, piace Rafa Marin del Real, nell’ultima stagione all’Alaves. La concorrenza forte però è quella del Napoli. Il punto è capire se una delle due riuscirà a trovare un accordo con il Real, che vuole mantenere il controllo sul giocatore. Il Milan al momento attende, ma, sempre secondo la Rosea, può organizzare un’operazione alla Brahim Diaz o alla Jimenez: un prestito con diritto di riscatto per il Milan e controriscatto per il Madrid.

L’alternativa è Diogo Leite, portoghese dell’Union Berlino, un altro serio candidato. Venticinquenne come Lilian Brassier, che ha un posto in questa lista da gennaio. Ha giocato un’ottima stagione al Brest e ora piace a tanti: il Milan si è mosso anche in inverno, il Bologna negli ultimi due mesi ha fatto parecchio, il Wolfsburg ha fatto un’offerta ed è favorito. Partita che comunque resta aperta. Considerano invece confermate le presenze di Thiaw e Tomori, e la rinascita di un Kalulu da reinventare sulla fascia o al centro.

Poi ci sono i giovani della pantera rossonera. Ci sono giocatori che vanno e giocatori che restano, come Alex Jimenez: il Milan, come previsto, lo confermerà per un’altra stagione. Il terzino spagnolo farà parte del gruppo della prima squadra e giocherà anche per Bonera in Under 23, il Real potrà acquistarlo nell’estate 2025 e 2026. Jan-Carlo Simic, invece, può sicuramente lasciare il Milan. Il rinnovo in rossonero non è arrivato, nonostante l’esordio in A, e il Feyenoord ha fatto una proposta per il suo contratto.