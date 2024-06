Douglas Luiz a un passo dalla Juve: ecco il nome che può sbloccare tutto

20 giugno 2024 a

Scambio McKennie-Iling jr-Douglas Louiz: la Juventus e l’Aston Villa ci riprovano ancora dopo lo stand-by degli ultimi giorni e il mancato accordo tra il club di Premier e lo statunitense. Proprio quest’ultimo ha rischiato di far saltare la trattativa per le alte richieste d'ingaggio e la buonuscita chiesta alla Vecchia Signora. Secondo La Gazzetta dello Sport, il club di Birmingham, dopo aver chiesto invano di inserire Soulé nel maxi-scambio, potrebbe accettare la proposta Barrenechea, 23enne centrocampista reduce dal prestito annuale al Frosinone. E il classe 2001, intanto, avrebbe già raggiunto l'accordo economico con gli inglesi.

Proprio Barrenechea, sempre secondo la Rosea, è il gradito del tecnico dei Villans, Unay Emery, che avrebbe dato il suo ok alla chiusura dell'affare. Naturalmente i bianconeri dovranno versare anche dei milioni cash agli inglesi, che si aggirerebbero attorno ai 25 milioni (un prezzo in salita considerando che il cartellino di Barrenechea è valutato di meno rispetto a quello di Mckennie). Tra i nomi valutati nelle ultime ore c'è pure quello di Dean Huijsen, reduce da una esperienza semestrale alla Roma. A spingere per l'arrivo di Douglas Luiz alla Juve è specialmente Thiago Motta, che vede nel 26enne brasiliano il protagonista adatto per il nuovo centrocampo bianconero.

La chiave per sbloccare la trattativa, con Barrenechea nel mezzo, potrebbe essere rappresentata da una parte variabile in favore della Juve nel caso in cui Iling (già d’accordo per il trasferimento) e l’argentino raggiungessero determinati obiettivi nelle prossime stagioni: il club bianconero terrebbe le valutazioni più basse nell’immediato, al fine di chiudere l’operazione, ma avrebbe ancora qualche diritto (sul piano economico) più avanti, così da non svalutare troppo i propri talenti.