Euro 2024, Gigi Buffon: "Non parlo, spero qualcuno lo faccia", sfogo imbarazzante

A volte bisogna avere il coraggio di metterci la faccia. E Gigi Buffon non l'ha avuto quel coraggio. Infatti dopo la sconfitta dell’Italia contro la Svizzera agli Europei, il capo delegazione della Nazionale, ha scelto di non parlare pubblicamente. Buffon ha dichiarato: “Io non parlo. Spero che qualcuno lo faccia…”. Le sue parole sono state riportate da Repubblica, che ha descritto Buffon consolato nei tunnel dell’Olympiastadion di Berlino senza voler proferire parola. Nonostante il suo ruolo di leadership è rimasto zitto. Da apprezzare?

Beh, Spalletti ha aperto bocca ed è riuscito a farsi odiare in pochi secondo cercando strampalate giustificazioni. "Può sembrare che vada alla ricerca di giustificazioni - ha detto il ct azzurro -, ma c'è chi ha avuto 20 partite, altri ct 30, io ne ho avute 10 e avevo già il fucile puntato, mi si diceva 'devi vincere, devi vincere'. Ma con la Macedonia non si era vinto. Ho capito che ho bisogno di più conoscenze dirette per acchiappare il meglio. Ho anche avuto diversi giocatori infortunati sui quali contavo", basta questa dichiarazione del Ct per capire quanto poca sia la voglia di assumersi fino in fondo la responsabilità del disastro. Forse a questa Nazionale non mancano i giocatori di talento, mancano gli uomini. Anche in panchina...